官媒披露任志強案細節︰貪污公款支付兒子「顧問費」

北京市華遠集團前黨委副書記、董事長任志強，因犯貪污、受賄、挪用公款等罪罪成，上月22日被北京市第二中級人民法院判囚18年。官媒周日（11日）披露案件細節，指任在華遠集團內一人獨大，令華遠遭受特別重大損失，又貪污公款約4975萬元（人民幣，下同，約5823萬港元），其中3640萬元（約4260萬港元）支付兒子的「財務顧問費」。

據報道，任志強在1993年起被任命為華遠集團總經理，後擔任華遠董事長，作為華遠「一把手」近20年，擁有説一不二的話語權，為他肆意貪腐奠定基礎。

在2012年8月至2013年1月期間，任志強利用職務便利，在辦理某信托公司貸款過程中，夥同其子余某、時任財務總監焦某等人，在余未實際提供中介服務下，向其支付2340萬元（約2738萬港元）服務費。後余、焦等人更以虛假「財務顧問服務協議」的手段，以「財務顧問費」名義非法佔有華遠置業資金2340萬元。

在2014年時，因貸款利率下調，華遠再次從昆侖信托公司續貸13億元。余某得知後，再利用其父任志強的職務便利，再次索取「中介費」。任為了幫兒子掙錢，通過焦某簽訂虛假鋼筋供貨合同的手段，以「鋼筋款」名義非法佔有華遠1300萬元（約1522萬港元），並支付給余某。

對此，焦某事後供稱，她曾明確告知任志強，華遠從沒給服務費的先例，且余未參與洽談及融資過程，但任仍同意支付。

任志強除了夥同兒子非法佔有巨額公款外，他在2009年至2010年期間，更讓財務人員將其1334萬元（約1561萬港元）超限薪酬在公司掛賬，逃避上交義務，並於2015年退休後才將其非法佔有。

另任志強從2002年9月起，3次利用職務便利，無視法律法規，非法挪用公款合共6120萬元（約7162萬港元），其行為已符合挪用公款罪的構成要件。任志強任職期間，又濫用職權致國有控股企業遭受1.167億元（約1.37億港元）損失，其中華遠損失5378萬元（約6294萬港元），任則從中獲利1941萬元（約2271萬港元）。

此外，任志強在2004年至2014年期間，又利用職務便利，為設備供應商趙某的公司提供幫助，先後收受趙某某代為支付的房屋裝修款共計約125萬元（約146萬港元）。