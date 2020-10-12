政Whats噏：曾因坐監停學　黃之鋒讀足6年大學先畢業

踏入10月，開始係大學嘅畢業季節，不過唔係人人都順利畢業喇。喺公開大學讀社會科學學士（政治及公共行政）嘅前香港眾志秘書長黃之鋒就冇咁順利喇，事關過往佢因為官司纏身搞到停學，讀足6年大學，喺今日(12日)宣布畢業。

黃之鋒喺Facebook上指，今日收到公大學分承認同畢業組來信，確認佢已經完成社會科學學士（政治及公共行政）嘅課程，以二等一級榮譽(Second Class Honours，Upper Divison)畢業。2014年入學嘅黃之鋒，喺在學嘅六年官司纏身，仲曾經被判即時入獄添。佢喺Facebook上形容，係歷盡波折先畢到業，唔止提到曾因判囚而停學，仲自爆試過喺荔枝角收押所內考試，覺得畢業係完成咗一個心願。

不過黃之鋒又話，對好多同學嚟講，大學畢業係人生轉裂點，但佢就冇非常強烈嘅感覺喇，因為個人前路已受官司訴訟同埋政治風暴所限，所以個人都唔太可以有人生規劃。眼見唔少政界人士都會去海外深造，黃之鋒盲話因為遭限制離境，所以冇可能去海外，就算喺香港都因為唔知幾時要面對監禁而難以進修，話唔定一直都倒數緊擁有人身自由嘅時間，所以佢會選擇更加專注咁投入公共事務。