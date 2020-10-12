官媒透露台間諜滲透捷克作案　挑撥中歐關係策反被捕

大陸官媒日前報道打擊台灣間諜活動，周一（12日）再透露一宗間諜案，疑犯為43歲的高雄人鄭宇欽，曾任民進黨前任主席卓榮泰的助理，他先後替台灣的國安局、軍情局等部門，蒐集針對大陸的情報，試圖在捷克等國挑撥大陸與其他國家的外交關係。鄭早前以涉嫌間諜罪移送福建漳州檢察院審查起訴，目前案件已進入法院審理程序。

報道指，鄭宇欽主要從事公開情報研究，在案發前為捷克查理大學的教授；他在台灣讀書期間，曾撰寫大陸國家安全機關組織和架構的論文，引起台灣情治機關關注。他2004年起在捷克活動，結識「台北駐捷克經濟文化代表處代表」李雲鵬。後者透露自己在台國安局任職，希望鄭以情報研究能力為台效力，而鄭亦藉合作積累政治資本，開始蒐集大陸相關情報。

鄭宇欽成為台灣間諜人員後，迂迴海外對大陸開展情報滲透破壞活動。他在2008年回到台灣，在一電台節目先後認識女記者呂家嘉及陶致蓁，惟兩人實際是台軍情局間諜，並在她們的提醒及引薦下，2011至2013年先後4次到大陸參加學術會議，替台間諜機構物色可發展的專家學者。鄭於2015年在捷克透過其任職的大學成立「中歐政治經濟研究所」，欲通過歐美關係、參加歐盟一些會議獲得大陸情報。

2017年，鄭收到歐洲安全與合作理事會的邀請，參加一場大型學術會議，將獲得的資料發給陶致蓁後，得到一萬美元（約7.8萬美元）。自此，鄭透過參加歐盟或北約組織的大型會議，將歐美一些重大事項，如國防、科技、政治等領域對大陸的看法告知台灣部門，並在參會過程建立人脈以便搜集情報。他事後以回台當面接收，或通過捷克開設的公司收取台間諜機關的經費。

去年1月，鄭收到美國一個反華基金會研究員撰寫的三篇炒作「中國威脅論」，遂在多個華人群組轉發，以此挑撥大陸與其他國家外交關係，更聲稱文章從捷克政府單位內部獲取，在當地華人圈引起一定恐慌。直至同年4月，鄭因涉嫌間諜罪在進入大陸時，被國家安全機關逮捕。