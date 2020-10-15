淘寶台灣發聲明　12月31日結束在台經營

台灣的經濟部8月曾公布，大陸科企阿里巴巴旗下的網購平台「淘寶台灣」因違反陸資赴台投資的相關規定，恐存在客戶資料安全風險，裁定罰款41萬元新台幣（約11萬港元），並限期在6個月內撤回投資或改正。淘寶台灣周四（15日）發布聲明，決定自今年12月31日正式停止在台經營，並即日上午11時起關閉平台功能。

淘寶台灣在聲明中表示，由於市場環境仍存在許多不確定因素，遂決定在今年底停止在台營運，並於周四上午11時開始，關閉平台下單、賣家加入和商品上貨等功能，對所有賣家和消費者等表示歉意。該公司將遣散在台員工，強調已規劃合理離職賠償方案，會妥善安排員工後續就業協助，並與多間人力顧問公司合作，推薦相關職位空缺。

台經濟部早前表示，英商克雷達在台分公司以淘寶台灣名義經營電商平台，而阿里巴巴集團擁有克雷達的28.77%股權，亦有3名股東在股東會和董事會具備否決權。台經濟部擔心相關客戶、交易資料等權限會被傳送到大陸總公司伺服器，存在安全風險，遂對淘寶台灣作出罰款和限期撤資等處罰。