政Whats噏﹕立會委員會選主席　議員頭昏腦脹連環嗌錯名

立法會轄下其中9個事務委員會今日(15日)選舉正、副主席，會議一個接一個，議員似乎都頭昏腦脹，連環甩轆嗌錯名，令到大家啼笑皆非。

金融服務界議員張華峰(肥老闆)主持財經事務委員會主席選舉時鬧出笑話，議員葉劉淑儀和議贊成提名商界議員林健峰選主席，但肥老闆竟然嗌錯葉劉淑儀做麥美娟，建制派都忍唔住大笑。之前有傳麥美娟用粗口鬧爆特首，肥老闆同人閒聊提起事件時，唔記得麥嘅名，用「個女仔」嚟形容麥，睇嚟肥老闆已經記住麥美娟個名，但就似乎記唔到個樣喇。

泛民主派拉布期間都不忘取笑肥老闆嘅口音，林卓廷叫大家喺會議上唔好嘈，要專心聽主席講嘢，其實就笑緊肥老闆有口音，點知肥老闆話「呢句就啱喇」，惹嚟泛民大笑。之後肥老闆想就提名程序劃線，好似好民主咁問「最後3個啦好唔好？」，泛民就話「主席你提出問題，我哋話唔好呀」，笑完一輪之後，都係照樣劃線，會議就喺一片歡樂聲中結束。

點知無獨有偶，喺資訊科技及廣播事務委員會上，議員林卓廷想發言提名時，主持會議嘅莫乃光嗌錯林做「何林卓廷」，林即刻話「你唔好將我同何君堯連埋一齊呀」，睇嚟被嗌錯名都事小，但叫錯對家嘅名就好難接受喇。

而喺發展事務委員會上，有議員提名邵家臻嘅時候，主持會議嘅謝偉銓睇唔到邵，話佢並唔在席，邵語帶無奈咁表示自己仲喺到，泛民就趁機喧嘩，話唔知謝點樣主持會議囉。