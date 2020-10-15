自治區稱已消除絕對貧困　易地搬遷扶貧受質疑

國務院新聞辦公室周四（15日）在拉薩舉辦西藏脫貧攻堅新聞發布會，該自治區黨委書記吳英杰表示，截至去年底，當地近63萬列入國家扶貧系統的貧困人口已實現脫貧，歷史性消除了絕對貧困問題。而在會上被問到西藏易地扶貧搬遷政策是否屬強制性時，他強調參與的群眾都是自願。

會上指出，因為海拔高、自然條件嚴酷等原因，西藏是全國唯一省級集中連片特困地區，脫貧難度最大。2015年底，全部74個縣區均為國家級貧困縣區，列入國家扶貧系統的貧困人口有59萬人，貧困發生率為25.32%，高出全國19.62個百分點。但經多年努力，截至去年底，西藏全部貧困縣區經已全部脫貧，貧困人口人均純收入從5年前約1500元（人民幣，下同，約1750港元），增加至約9300元（約1.1萬港元）。

吳志杰提到，在基層黨組織引領脫貧方面，當地多年來堅持既「管肚子」更注重「管腦子」，進一步激發貧困群眾理性對待宗教，依靠雙手改變貧困落後面貌。

會上有媒體質疑，當地易地扶貧搬遷政策並非自願，吳英杰回應，在開始搬遷的時候，確實有一些年紀大故土難離的群眾，但經過政策宣傳，加上群眾前往搬遷點觀看蓋好的樓房後，都很自願地搬遷。他又表示，老百姓有強烈的願望外出打工和學技術，政府順應了群眾的願望和需求。至於易地就業，吳英杰指有人在西藏區內就業，也有人出去其他省區，政府都會補助往返的路費。

另有記者問關於進入西藏的旅遊限制，吳英杰強調從沒限制過外國人到西藏。由於當地氣候、自然條件、醫療條件等較差，曾有外國遊客到當地旅遊時死了一段時間才被發現，當地才決定利用確認函方式，以便當局根據遊客要求前往的地方，提供服務和醫療保障。