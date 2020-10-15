網民熱話：外傭邊湊少主邊扯煙　網民：要小朋友吸二手煙？

一般人都不宜吸二手煙，更何況是年幼的小朋友。近日有網民拍到一名外傭疑湊少主上學時，趁機吸煙，而小朋友就要在吸煙區內等候。目擊者希望小朋友家長可以見到，提高警惕。

網民Carman Hilvin Leung今早(15日)在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」貼文，聲稱「呢個工人喺到食煙，小朋友喺旁邊等！」從附圖可見，該名女傭手持香煙，與背着書包、身穿幼稚園校服的女童站在牆身貼「指定吸煙區」的位置，兩人雖然保持一定距離，但女童相信無可避免會吸入二手煙。

事件亦惹起網民的怒火，短短數小時，已有逾百多個留言，「要個細路孭住個書包喺度等你食煙、」、「教壞小朋友」、「小朋友吸二手煙呀，長期吸入影響健康，很過分！」、「最低限度，送咗個小朋友返學先食啦，希望主人見到」。亦有人質疑目擊者為何沒有上前阻止，「影相冇用，應該即刻制止佢」。

網民有話說

Po Wai Lau：同小朋友學校講

Poko Lun：食煙係姐姐嘅私人事，唔好喺工作時間進行囉，尤其是帶小朋友同老人家

Serene Lee：小朋友咁大個識報串，工人姐姐點點點，佢識同父母講，所以好大機會呢個係阿媽

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