涉虛假交易真押匯　台塑集團女婿簡明仁500萬新台幣保釋

台灣台塑集團始創人王永慶女婿、大眾全球投資控股公司董事長簡明仁，被控利用旗下廣仁科技公司，及大陸的才眾電腦公司進行虛假交易，再向銀行申辦出口押匯近32億元（新台幣，下同，約8.7億港元），涉嫌違反證交法財報不實等罪。調查局周六（17日）凌晨將簡明仁移送台北地檢署複訊，檢察官諭令以500萬元（約136萬港元）保釋，並限制出境出海。

廣仁科技在2014、15年以銷售CPU等電腦零件的名義，與才眾電腦公司簽訂不實買賣合約，後者持交易憑證向大陸的中國農民銀行、中國建設銀行申辦信用狀。大眾旗下子公司財報的出納李慧玲取得信用狀後，再連同假合約向美商富國銀行申辦出口押匯，兩年間押匯近32億元，才眾公司再清償給農行及建行。

調查局發現，簡明仁是大眾集團負責人，身兼旗下廣仁科技、才眾電腦董事長，其特別助理王繼賢曾是集團財辦主管，編製集團及旗下所有子公司財報，更是廣仁公司虛假交易中的登記負責人；李慧玲則是實際執行押匯的出納。

雖然才眾公司如期清償大陸銀行款項，未有造成銀行損失，惟調查局認為均涉嫌違反證交法財報不實及刑法偽造文書等罪，於是在周五（16日）約談簡明仁等10多人，凌晨陸續將被告移送台北地檢署複訊。