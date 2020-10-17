新冠肺炎︰冷凍鱈魚外包裝分離出活病毒　為國際首次

全球新冠肺炎疫情仍然嚴重，山東青島市近日更爆發本土感染病例，引起輿論關注。中國疾病預防控制中心周六（17日）通報，當局近日對青島疫情展開溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中，分離出活病毒，是國際上首次在冷凍食品外包裝上分離到新冠活病毒，證實市民如接觸被新冠活病毒污染的外包裝，可被感染。

中疾控指出，此次在冷凍食品外包裝分離出活病毒，是首次在實驗室外證實在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可在物品外包裝上存活較長時間，顯示新冠病毒可以冷鏈物品為載體，具備遠距離跨境輸入的可能。在特定環境條件下，物品表面存活的病毒，可導致無有效防護的易感接觸者發生感染，感染風險人群主要是冷鏈物品從業人員。

據通報，中國有關部門早前曾對冷凍食品展開新冠病毒核酸抽檢，截至上月15日，在全國24個省份報送的298萬份檢測結果中，僅22件食品及包裝中檢出新冠病毒，但病毒核酸載量較低，且未曾分離出活病毒。

現有研究和防控實踐顯示，新冠肺炎不是食源性疾病，未發現通過攝入食物導致感染的情況，也未發現消費者因接觸受污染的冷鏈海產品而感染的病例，顯示消費者感染風險極低，惟相關從業人員應加強日常防護、健康監測等，降低感染風險。中國相關部門已加大對進口冷鏈食品新冠病毒監測、消毒等措施。