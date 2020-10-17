疫情下青年社交媒體成癮　日均用手機8.5小時

有機構推出全面線上斷癮挑戰，提升年輕人對於螢幕使用時間的關注。

新冠肺炎肆虐下，不少年輕人因早前停課或社區設施關閉等而長時間留在家中，致出現社交媒體成癮問題。香港遊樂場協會早前進行調查，結果顯示受訪青年每日平均使用手提電話時間長達8.5小時；就此，香港賽馬會慈善信託基金聯同該協會，於本年3月推出了首個全面線上斷癮挑戰，提升年輕人對於螢幕使用時間的關注。

香港遊樂場協會於今年3月至5月期間，訪問97位年齡介乎13至25歲的本港青年，結果發現，受訪青年每日平均使用手提電話時間達8.5小時，每星期平均使用手提電話時間為60小時，逾9成受訪青年最常使用的社交媒體為Instagram，逾6成半最常「觀看其他人做甚麼」，5成半同意常使用社交媒體會導致失眠。

香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，香港遊樂場協會夥伴實行的「賽馬會教師社工創新力量︰Break and Build」計劃，於本年3月亦推出了首個全面線上斷癮挑戰「時時賞」，由社工全面跟進參加者「斷網」成效，並以儲分換獎形式，幫助年輕人戒除社交媒體成癮問題。在「時時賞」挑戰中，每成功捨去兩分鐘螢幕使用時間，便可賺取一元代幣，累積達致一定金額，可用於免費報讀各式各樣興趣班和工作坊。