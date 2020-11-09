新冠肺炎：內地多33宗確診　本地新增個案任職公司封鎖

通往天津確診患者任職公司的道路經已封鎖。

內地周一（9日）公布新增33宗新冠肺炎確診病例，1宗本地個案來自天津，其餘均為境外輸入。據了解，天津確診患者任職的冷凍食品公司於周日（8日）經已全體放假，而前往該公司的道路進出口亦有公安把守。

天津新增確診患者是天津海聯冷凍食品有限公司的38歲裝卸工人，通報指其於上周三（4日）上班搬運冷凍食品，至上周六（7日）山東德州通報從該批凍食品中驗出新冠病毒，經病毒核酸檢測，周日下午顯示該名裝卸工人感染並確診。

與該名確診者同樣曾暴露於病源的其餘11人，經首次病毒核酸檢測均無感染。另外8名與確診者有密切接觸者目前正接受隔離醫學觀察，核酸檢測均無感染。目前涉事冷凍食品公司的冷藏庫已封閉，至於確診者所居住的住宅大廈共156人均已接受核酸檢測，目前未有結果。

內地過去一日新增境外輸入確診病例分別為上海13宗、陝西6宗、廣東4宗、四川4宗、內蒙古2宗，以及山西、遼寧、江蘇各1宗；全新增無症狀感染個案9宗，均為境外輸入。至今內地累計86,245人確診，當中4,634人病亡。