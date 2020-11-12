國產手遊《原神》大熱　網民爆存個資安全隱患

由上海米哈遊網絡公司（miHoYo）出品的手機遊戲《原神》近期大受玩家歡迎，更在調查機構Sensor Tower公布的全球手機遊戲營收排行中，擊敗《王者榮耀》排行第一。惟有網民近日反映，《原神》存有個資安全隱患的問題，有用戶在網上刊載出有關報告，指至少有15萬個用戶資料疑存有外洩隱憂。

該名網民日前在社交平台發文，指《原神》在帳戶安全處理有所不足，互聯網常見的7種帳戶安全系統，該遊戲只用了其中一種，黑客可輕易破解伺服器並取得玩家資料。網民又在遊戲官網刊出15萬名用戶資料，呼籲玩家檢查其個人外資是否已被外洩，但有關列表隨後被刪除。

另有外國玩家在討論區發文，指《原神》的官方網站的「忘記密碼」系統存有漏洞。在輸入帳戶ID後，系統會顯示修改密碼的方法，如玩家選擇「電話認證」，該頁面會完整顯示用戶的電話號碼。意味只需知道其他玩家的帳戶ID，就可以透過「忘記密碼」得到其電話號碼。但有個別玩家表示，自己在同樣的情況下，電話號碼有部分會被遮掩。

雖然目前官方未有就上述問題作出回應，《原神》的動畫風格畫面亦早已掀起玩家及網民討論。有玩家表示，該遊戲的畫風與任天堂（Nintendo）旗下遊戲《薩爾達傳說：荒野之息》，而官方事後在聲明中指出，以「向前輩學習」為由向多個遊戲「取經」，但仍遭網民批評是抄襲。