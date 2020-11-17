陸建立徵兵工作聯席會議制度　由14個部門組成

台海局勢近月持續緊張，中國大陸國務院、中央軍委為加強領導徵兵工作，強化統籌協調，周一（16日）通報稱，已同意建立全國徵兵工作部際聯席會議制度，任命中央軍委委員、國務委員兼國防部長魏鳳和為聯席會議召集人。另外，台灣的前國防部長蔡明憲周二（17日）建議，台灣應召集國防改革會議，考慮恢復徵兵、募兵並行制。

大陸國務院通報稱，聯席會議由14個部門組成，由中央軍委國防動員部為牽頭單位，其主要職責為落實黨中央、國務院、中央軍委關於兵役徵集工作的決策部署；統籌協調全國徵兵工作，協調辦理涉及多個部門職責的重要事項；提出徵兵改革創新政策建議，督導檢查徵兵工作有關政策措施落實情況，總結推廣徵兵工作先進經驗和做法等。

聯席會議的成員共14人，包括中宣部副部長徐麟、國家發改委副主任叢亮、教育部副部長翁鐵慧、公安部副部長林鋭、財政部副部長余蔚平、人力資源社會保障部副部長湯濤等。

另一方面，蔡明憲指出，解放軍未來可能對台灣海峽採取軍事封鎖行動，甚至奪取金門、馬祖等離島，以控制台海、南海的空中、海上交通以及台軍的防衞縱深。面對大陸威脅，台灣應要強化現有國防戰略，擴大固守至台海中線、離島。若有必要可自衞性反擊侵略源頭。他更認為台灣沒有條件實施全募兵制，建議考慮恢復徵募並行的制度。