新冠肺炎：上海增11宗確診　夫婦染疫屋苑醫院封閉

國家衞健委周六（21日）通報稱，內地新增16宗確診，其中9宗境外輸入病例，另有5宗天津和2宗上海本土病例，無新增死亡病例。目前累計86,414宗確診，其中4,634人死亡。上海共新增11宗確診，市衞健委同日召開記者會指，浦東新區的華城小區被列為中風險地區，屋苑和浦東醫院已於周五封閉，進行全員檢測，院內涉及4,015名員工、患者及陪護者被隔離。

浦東新區衞健委指，本土病例的患者是一對34歲及39歲夫婦，周五（20日）下午因發燒到醫院門診就醫，即時被隔離排查，到當日晚上確診，當局隨即開展調查，追蹤排查密切接觸者，對相關人員和環境採取防疫措施。

記者會上提及，男患者在浦東機場UPS上海國際轉運中心西區貨運站做安檢員，14日內曾到過周浦醫院等地；女患者在上海浦東醫院從事護理工作。目前已追蹤到86名密切接觸者，已全部隔離，首次核酸檢測結果為無感染。兩人的女兒就讀的學校已採取消毒、檢測等防疫措施，改為網上上課。

國家衞健委通報顯示，新增的境外輸入病例均在上海，新增18名無症狀感染者。目前仍有308名患者需留院治療，其中1人為重症病例。天津濱海新區同一個小區新增多宗確診，全區進入戰時狀態，自周六開始3日內安排區內全體居民做核酸檢測。

國家衞健委副主任李斌表示，近期幾個地區出現散發及聚集性病例，隨天氣變冷，進入秋冬季以後，疫情風險正在加大。李斌認為，這些散發病例，從基因測序分析，都是輸入性的病例，內地本土的傳播已經斬斷，當前防控策略就是外防輸入、內防反彈。