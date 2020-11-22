雙11收逾1400萬申訴　消費者協會點名批評網紅缺售後服務

中國消費者協會上周五（20日）發布「雙11消費維權輿情分析報告」，指在27天監測期內，共收到超過1,400萬宗申訴，其中雙11購物節當日已錄得過百萬宗投訴。協會更在報告中點名批評李佳琦等網紅，以直播帶貨，引起眾多消費糾紛。

據報告統計，消費者協會在監測期間共發現超過33萬件與直播帶貨有關的案件，消費者主要就網紅造假、售後服務滿意度低、體驗較差等作出投訴。協會又稱，網紅購買觀看人數增加影響力，並在直播中推廣銷售資料，慢慢形成一條「造假產業鏈」。

協會更點名批評網紅李佳琦，只顧推高商品知名度，卻未有提供相應售後服務。再者，商家和主播責任界定不清，當消費者遇到售後問題時，則出現雙方互相推卸責任的情況，令消費者大感不滿。報告又指，有消費者詬病，李佳琦直播帶貨所售出商品，均不設退換，往往令他們蒙受損失。

李佳琦的公司於上周六（21日）作出回應，指是廠商沒有存貸，才是導致商品無法退換的主因，但目前已與廠商協調，並在較早前安排為客人退款。公司強調，消費者若不認同目前的售後解決方案，公司將會負責到底。