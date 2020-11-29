台國防院：樂山雷達站涵蓋南海　助美國預警大陸核武

兩岸局勢持續緊張，解放軍機頻繁出現在台西南空域。台灣的國防安全研究院周日（29日）指出，南海將成為解放軍戰略核潛艦的庇護所；而位於新竹市的樂山雷達站，其預警範圍涵蓋整個南海，可為美國提供早期預警機會，同時給予大陸核反擊，反映台灣的戰略預警地位日益重要。

台媒引述台國防安全研究院發布的「國防安全即時評析」，研究員指出，黃海與東海已不再是解放軍核戰略潛艦的海上庇護所。相對之下，南海水深最高達4,000米，周邊國家實力不強，是解放軍在海南三亞設置核戰略潛艦基地的主因。大陸持續在南海抽砂造島，設立跑道、雷達等防衞設施，已成為核戰略潛艦的庇護所，一旦潛艦將來部署巨浪3潛射彈道導彈，更可直接攻擊美國本土。

為反制從南海發射的潛射彈道導彈，位於新竹2,500米高山的樂山雷達站，將為美國提供預警時間。文章指出，美國在2012年將鋪路爪長程預警雷達成功轉移至台灣，有助偵測潛射對地攻擊彈道導彈預警。該雷達可偵測導彈發射距離是5,000公里，詳細偵測追蹤則是2,000公里以上，若從樂山起計算，幾乎涵蓋整個南海。

文章指出，如樂山雷達無法發揮功能，資料無法即時傳送美軍，將減弱美國攔截與反擊能力。樂山有着美國本土防衞的重要前哨功能，沒有台灣，美國將無法有效嚇阻解放軍的核武威脅。若能偵測從南海向美方發射的潛射彈道導彈，將會提供美國早期預警機會，同時施予核反擊。