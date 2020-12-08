新冠肺炎：成都兩日5確診　患者家中門把手驗出病毒

四川省成都市近日爆發新一波本地新冠肺炎疫情，自周一（7日）一名盧姓女子與其丈夫先後宣布確診後，周二（8日）再多3人確診。當地專家在盧女住所進行採樣，經檢測7個環境樣本顯示受感染，而受感染的環境樣本分別來自門把手、電掣開關，雪櫃內食物，以至砧板。四川疾控中心提醒市民，選購冷凍食物時應佩戴口罩，選購後即時用番梘或洗手液洗手。

成都市郫都區周一確診的盧姓女患者及其趙姓丈夫，年齡分別69和71歲。前者周日（6日）因咳嗽、咳痰等症狀，乘坐私家車前往郫都區人民醫院就診，入院經檢查肺部CT顯示有陰影，翌日覆核病毒核酸檢測顯示受感染。其丈夫因為密切接觸者，經隔離病毒核酸檢測同受感染，結合胸部CT檢查結果異常，同日晚上8時確診。

周二凌晨零時至上午6時，郫都區再多3宗確診病例。其中20歲趙姓女子為趙男與盧女的非同住孫女，另外2名患者分別71歲李姓和68歲張姓女子，與趙盧二人為同村居民，經核酸篩查確診。

截至周二上午6時，郫都區已累計採樣24,598人，已完成檢測24,057份，除首名患者外，已驗出4人受感染，其餘均無感染。另在已完成採樣的468人份環境及食物樣本中，有11份受感染，全部出現在患者家中，405份無感染，其餘樣本未有結果。自周一晚上9時起，郫都區郫筒街道太平村已劃定為中風險地區，居民原則上不得離開當地，確需離開亦須持7日內核酸檢測無感染證明。至於成都市其他區域風險等級不變。

國家衞健委公布，過去一日除成都新增本地確診病例外，新增10宗境外輸入確診病例，分別為上海4宗、廣東和四川各3宗。全國至今累計86,646人確診。