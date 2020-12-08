炫富女生被揭發申領貧困補助　南京大學展開調查

江蘇南京大學一名明姓女學生，近日不斷在微博上炫富，上傳高昂的消費紀錄，並透露自己名下擁有一間註冊資金達200萬元（人民幣，下同，約240萬港元）的公司。但同時，她被揭發向校方申請貧困補助，網民質疑其生活水平與貧困生身份不符，校方在事件曝光後已介入調查。

內媒報道指，明女就讀於南京大學商學院，在2018年至2019年期間，曾參加「雨花斑斕成長計劃」貧困生能力培訓課程。她曾向同學表示，因家中親人患病，需要申請資助，在今年已暫停申請。惟有網民近日發文，指明女之後依然申請專為貧困生而設的「德旺獎學金」，金額為1萬元（約1.2萬港元）。與此同時，她在微博上指自己曾參加香港大學、香港中文大學的寒假自費項目，期間單是買衣服就花費了4萬元（約4.8萬港元)。

明女的高中同學向內媒透露，她出身小康家庭，入讀大學後每月生活費1,500至2,500元（約1,800至3,000港元）。在暑假寒假亦會替人補習，估計假期的收入亦有1萬元（約1.2萬港元）。同學又稱，女子父親是一名縣政府公務員，家中應該衣食無憂。此外，明女還被指擁有公司，內媒曾致電該公司，接聽人員承認公司屬明女所有。

南京大學工作人員回應事件指，「雨花斑斕成長計劃」培訓課程的申請條件必需是學校的貧困生檔案庫內的學生。而獎學金評定條件是品學兼優，同等條件下家庭貧困學生優先，校方將會調查明女的家庭條件和炫富情況，並向同學交代。