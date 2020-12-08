香港中小學生科學表現遜色　國際排名跌出十大

「國際數學與科學趨勢研究2019」表現結果於今日（8日）出爐。負責進行香港區研究的政策21總監葉克剛指，本次研究，全球共有58萬名學生參加；而香港有275間中小學，分別2968名小四及3265名中二學生參加，平均年齡為10.1歲及14.1歲。研究揭示香港學生在數學方面依然表現出色，但科學表現稍遜，兩組排名均跌出十大。

香港國際教育成就評價協會中心主席及研究項目負責人梁貫成指，香港學生本屆於數學方面表現卓越。在小四數學成績方面排名第二（602分），僅次於新加坡；中二學生則排名第五（578分），低於新加坡、台灣、南韓及日本。此外，香港有38%小四學生達國際最高基準（625分）；中二學生亦有32%達標，反映出香港學生普遍數學能力出色。

在科學成績方面，香港學生表現較差。研究項目副負責人鄭文偉指，香港小四及中二學生上屆分別位列第五及第六位，但今屆跌至第十五及十七位（531分及504分）；只有8%及9%學生能達到國際最高基準；更甚，中二學生只有85%能達到最低基準（400分）。他直言，兩組學生的科學成績顯著地低於上屆表現。

鄭解釋，香港學生於科學科表現不佳，源於今屆研究採用了電腦測試，而非過往的紙筆模式。約2700名學生參與過渡研究測試後，結果顯示，由紙筆改為電腦測試模式對學生表現有一定程度影響。

教育局指，因應研究結果，將檢視現有各項課程政策和學與教措施，了解箇中原因，探討改善方案，以提升學生科學能力。局方會持續推行不同支援措施加強科學教育，包括強化教師培訓、為學校提供教學資源等。