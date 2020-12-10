住宅地基現13米南宋無頭巨佛　區政府將請專家鑑定

重慶山多平地少，多數樓宇都是依山建造。重慶南坪一屋苑的住宅，近日被發現建造在13米高的南宋無頭巨佛之上，而旁邊則是懸崖。該座佛像沒有頭，身體呈坐姿，雙手平放腹前，左腳處損毀嚴重。南岸區文物管理局目前已介入調查，將請鑑定師和文物專家對古佛進行鑑定。

該尊佛像位於南岸區的居民樓中，當地部門為屋苑外牆改造時發現，佛像上長滿青苔。一名60多歲的居民表示，他小時候石像已存在，原本有頭，後來被破壞。惟一名鄧姓居民表示，早在1955年已得悉此事，這裏原是一間名叫「快上慈船廟」的廟，「佛像的頭部還沒修建就解放了，後來就不修了」。

內地傳媒從南岸區政府新聞辦處獲悉，該佛像創鑿年代無考，1950年左右，佛像頭部曾被破壞，其餘部位完好，佛像旁有民國年間所建的雷祖殿，惟至1987年被拆毀。在重慶升格為直轄市前，佛像曾被列為區級文物保護單位；惟直轄後，經專家評估後，將佛像列為未定級不可移動文物。

另有民眾表示，經常看到老人帶元寶、蠟燭和香到佛像旁邊拜祭，他們從居民樓旁的狹窄石縫邊經過，可看到佛像的正面。該屋苑亦有年輕民眾表示，事前不知情，「看到新聞才知道的」。