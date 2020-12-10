Dr.東：腎癌症狀不明顯確診多屆晚期　免疫治療助改善存活率

腎癌一直是「隱形殺手」之一，早期症狀不明顯，即使出現血尿，由於不痛不癢，往往被誤當成尿道炎或熱氣，至患者發現時大多已屬晚期，如無法以外科手術完全切除腫瘤，此症近乎無法痊愈。不過，醫學界近年發現以免疫治療醫治腎癌有顯著效果，為患者帶來治愈的曙光。

本港腎癌個案近年有上升趨勢，過去10年間新增個案上升逾50%，料與肥胖比率上升，及港人對健康認知增加而進行身體檢查有關。香港泌尿腫瘤科學會榮譽秘書、臨床腫瘤專科醫生施俊健表示，腎癌早期無明顯病徵，即使早期出現血尿，患者亦可能因誤當尿道炎或熱氣而延誤求診，至出現背痛或腰側痛、食慾不振、體重下降、疲倦、間歇性發燒等徵狀才發現，往往已屬晚期。

施指，傳統治療上，醫生會以外科手術治療第1至3期腎癌，惟高達4成患者接受切除手術後，會復發及擴散。如癌症已屬晚期或復發，使用其他擴散性癌症常用的治療，包括放射治療、化療及標靶治療均效用不大，一旦癌細胞擴散至遠離腎臟的位置，患者的5年存活率只有不足20%。

醫學界近年探討以免疫治療醫治腎癌，學會成員、臨床腫瘤專科醫生王俊威解釋，免疫治療是利用藥物幫助人體免疫細胞對抗癌細胞，包括使用「PD-1抑制劑」及「CTLA-4抑制劑」，前者令身體免疫系統認出癌細胞，後者可增加免疫細胞數量。根據美國臨床腫瘤學會臨床研究顯示，接受免疫治療的晚期腎癌患者，整體存活期中位數達47個月，完全反應率為10%，即患者可完全緩解，不再檢測到腫瘤。

王又指，患者一般使用免疫治療後8星期，病情已開始有改善，惟患者可能有疲倦、皮膚痕癢及肚瀉等副作用。雖然免疫治療有顯著效用，惟治療費用高昂，一般市民或難以負擔。王指該兩種抑制劑均被列入醫院管理局藥物名冊內，惟現時公立醫院未有相關資助項目，一個月的藥物費用可高達5萬港元，但有需要人士可向坊間的慈善機構申請資助。

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