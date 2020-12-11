警察持盾牌進駐香堂文化新村　強拆房屋爆衝突

北京市昌平區崔村鎮香堂文化新村的小產權房清拆風波未息。網傳周四（10日）清晨6時許，近千名保安及警察持防暴盾牌、挖掘機進駐該村，強拆房屋。期間有村民與警方爆發衝突，部分業主揚言死守，亦有人聲稱寫下遺書，向官員喊話，膽敢強拆將同歸於盡。

據悉，大批警員手持盾牌、多輛挖掘機進入該村，目前已有十多戶人家被清拆。有村民反映，當局於上周三（2日）勒令他們一周內搬走，否則將斷水斷電，並把他們列入「失信黑名單」。有些老人僅在該村擁有房產，若被強拆後只能露宿街頭。

強拆隊伍進駐香堂文化新村，有村民舉起標語抗議當局的行動，有人坐在地上阻擋吊臂車輛進村。有業主表示，他們從鎮政府買樓，法院沒有經過業主同意，亦未告知他們的情況下，就讓當局強拆房屋，部分業主已經寫下遺書，誓死保衞家園。

香堂文化新村房屋產權並非由國家房管部門頒發，而是由鄉、鎮政府或村頒發，亦稱「鄉產權房」。這類房屋一般只能由該村的農村戶口村民擁有，不能如商品房般自由購買，其業權亦不在國土房管局備案，城市戶口人士購買可視為違規。去年崔村鎮政府通知要拆除香堂文化新村的違建別墅和四合院，導致大批民眾上街和到區政府門外抗議，警察一度到場戒備。