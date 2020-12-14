帖文內容涉歧視大陸人　台網紅遭Fb封鎖帳號

台灣有各種的流行網絡用語，會以數字代表不同意思，其中「426」則是「大陸人」的貶義詞。當地一名介紹電子產品的網紅，近日在Facebook發文提到一句「幸好不是426」，遭到Facebook以違反社群法「仇恨言論」而禁止發文24小時。有不少台灣網民發現，只要在Fb提及「426」，不論是數字、中文字，都會遭到封鎖。

台媒報道，網紅「電腦王阿達」在上周二（8日）於Fb分享朋友的氣炸鍋品牌「422」時，提到「幸好不是 426」。沒多久就收到Fb警示，指文章中含有「仇恨言論」而遭禁言。阿達使用另一個帳號發文，把「幸好不是426」改成全中文，稱「我的主帳號因為回網友『幸好不是肆二六』被禁言24小時。」亦遭Fb禁言。

他將事件曝光後，不少網友好奇測試，同樣收到文字審查的警告通知。有網民表示，「還有多少字眼被Fb視為辱華呢」，更有人指「Fb有權摧毀你的自由」。另有人認為︰「這樣看下來大陸還蠻厲害的啊，網絡各大媒體都被他們控制了。」

資料顯示，「26」取自台語「阿陸（仔）」（a-la̍k-á，大陸人）的諧音，而「426」即為「死大陸人」的諧音，在台灣各大社交平台中，時常被應用。