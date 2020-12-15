女孩遭狗咬傷不獲重視　家人被斥重男輕女

浙江杭州網傳一對姊弟，早前把流浪狗帶回家中，及後遭狗隻咬傷。男孩因及時注射瘋狗症疫苗而沒有大礙，惟女孩曾向家長說自己也被犬所傷，但未被重視，最終因感染瘋狗症導致腦幹死亡。有網民質疑該家庭存在「重男輕女」，令女孩情況被忽視。當地疾控中心周一（14日）證實事件，指女孩目前還在醫院深切治療部留醫。疾控中心又指，她的家人已傾盡所有醫治女孩，否認網民的說法。

疾控中心發布簡報，指蕭山區出現一宗瘋狗症病例，患者為一名初二女生，於上月6日出現右手發麻感覺，兩日後出現嘔吐，並前往浙江省兒童醫院就診，及後更出現呼吸困難。上月16日開始出現瞳孔放大，並處於腦死亡狀態。據患者家人敍述，女孩幾個月前曾被狗咬傷，醫院經採集她的唾液、腦脊液化驗後，證實患上瘋狗症。

經調查，患者曾在今年5月把一隻流浪狗領回家中，患者弟弟在9月時遭該犬咬傷，並注射疫苗，而當時患者曾向家長提起自己在7月也被該犬傷過，但未被重視，故一直未處理傷口。簡報曝光後不少網民直斥女孩家人「重男輕女」，只為弟弟注射疫苗，而忽視姊姊傷勢，對事件應負上最大責任，於網上引起極大回響。

女孩所居住的興議村村委會表示，家長可能認為女孩被撞傷多時但未有提出，故認為女孩傷得不嚴重，便不以為然。但女孩入院後，家人一直陪伴在旁，因此認為家人並未有重男輕女，而瘋狗症疫苗現時比較廉價，家庭理應能夠負擔。