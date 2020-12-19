新冠肺炎︰印尼官員批台無限期延長外勞禁令　台代表處反駁

台灣近期頻現從印尼輸入的新冠肺炎病例，中央流行疫情指揮中心日前宣布，無限期延長印尼外勞入境禁令，引起印尼方面不滿。有印尼官員質疑台當局有政治考慮，指台方如無法提出令人滿意說明，將建議不再對台輸出外勞；對此，台灣駐印尼台北經貿代表處周六（19日）反駁，盼雙方用科學、理性、合作的態度解決爭議。

據了解，台灣本月4日宣布暫緩印尼外勞入境兩星期後，禁令解除前夕，當局周三（16日）宣布延長禁令，並表明將根據印尼疫情狀況，再決定重新開放時間。印尼海外工人安置暨保護局（BP2MI）局長本尼（Benny Rhamdani）發聲明指出，對於有印尼工人在台確診感到抱歉，或因中介公司未落實防疫措施所致，印尼當局會加強監督。

惟本尼周四（18日）接受當地傳媒採訪時則批評台方延長禁令，強調外勞離境前會接受核酸篩檢，抵台隔離幾天才再篩檢，而非立即篩檢，在台灣感染的可能是存在。他又指，印尼外勞也有到香港工作，卻沒台灣發現的問題。他強調，將邀請台駐印尼代表處開會，如台方未提出令人滿意的說明，會建議勞動部不再對台輸出外勞。

對此，台駐印尼代表處周六發聲明反駁，強調有關禁令完全不涉及政治，台方願在雙方就防疫措施取得共識後，重新開放外勞赴台。聲明指，從今年10月16日至12月17日期間，入境台灣的印尼外勞共127人，其中76人持印尼的未染疫檢測證明，入境後卻確診，誤差率高達60%。聲明強調，印尼衞生部認可能進行檢測的醫院、診所約500間，台方希望印尼指定其中最優質的機構，約不超過50間，以確保檢測品質。