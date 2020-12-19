梁振英擔任2間公司董事　被指無向政府申報

梁振英被揭發沒有向政府申報作為2間公司的董事。

前特首梁振英在2017年6月卸任後，受「前任行政長官離職後工作指引」規管，在3年內如從事受薪工作、商業活動要向指定諮詢委員會徵詢意見。梁近日被揭發自去年9月及10月開始，出任兩間擔保公司「海外華文學校」及「海外華文學校（老撾）」的董事，但涉嫌沒有向政府申報。特首辦回覆東網查詢時表示，前任行政長官有責任遵照規定向政府作出申報，但未有明確指出梁振英有否就擔任上述兩間公司董事通知政府。

梁振英於去年9月和10月出任兩間擔保公司的董事，在東南亞國家老撾開設華文學校，與老撾一間公司在當地辦學，據報該幼稚園學費高達每年1萬美元（折合約7.8萬港元）。但根據行政署利益申報紀錄，直至上周為止，梁仍未有向政府申報出任該兩間公司的董事。涉事的「海外華文學校」其他董事分別有前行政會議成員張志剛等人。

據公司註冊處的資料顯示，「海外華文學校」於去年5月30日成立，創辦成員為梁振英所創辦的「『一帶一路』國際合作香港中心有限公司」。據報，梁振英亦曾以政協副主席身份，在招生會發言，該校Facebook專頁在數月前宣布擱置辦學。

特首辦回覆東網查詢時表示，前任行政長官離職後須接受為期3年的工作規限，在3年管制期內，前任行政長官可接受中央機構或香港特別行政區政府的委任；慈善、學術或其他非牟利機構的委任；以及屬非商業性質的地區或國際組織的委任，而毋須向諮詢委員會徵詢意見，但不論受薪與否，都必須通知政府。

早於2017年，梁振英亦曾被揭發未向政府申報出任「一帶一路」及大灣區相關擔保公司的董事。曾任廉政公署調查主任的民主黨副主席林卓廷，批評梁振英接二連三地被揭發未有作出利益申報，而梁出任上述兩間華文學校公司的董事已逾一年，認為有理由質疑梁刻意隱瞞，一再違反規定。林亦質疑梁振英是「無王管」，事件將影響他予社會的觀感。