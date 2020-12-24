新冠肺炎：航空業者若不監督防疫　交通部擬罰100萬新台幣

長榮航空一名新西蘭籍機師日前確診新冠肺炎，引起台灣首宗飛機群聚個案，並令長達253日的本地零感染紀錄中斷。台交通部周四（24日）表示，正研究是否按特別條例對未落實防疫監督的航空業者，最重罰款100萬元新台幣（約27.5萬港元）。衞福部長陳時中批評，涉事機師規避疫情調查，擬再對他罰款。

台交通部表示，對違反防疫規定的機師直接處罰，是依《傳染病防治法》第60及71條，將協助衞生部門對違規者或公司開罰。當局指，除了調整航班外，正研究對未落實防疫監督的航空業者，根據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，最高罰款100萬元新台幣，但仍須與法制單位討論是否適用。

新西蘭籍機師違反防疫規定的個案，暫不引用民航法開罰，但他已遭地方衞生局罰款30萬元新台幣（約8.3萬港元）。陳時中周四早上接受電台專訪時表示，已被航空公司解僱的涉事機師，不愛戴口罩亦不配合疫情調查，謊稱連日來獨自開車行動，最終被揭發曾搭捷運，並與一名女友人共處，甚至到周三（23日）仍堅持自己沒病，直到醫護人員拿出檢驗報告，強調不認同他種種行為。

對於再傳出機上兩名機師曾勸涉事機師戴口罩不果，陳時中稱若確認屬實，或依法最高罰款1.5萬元新台幣（約4,100港元）。他指，目前第一波接觸者檢測後均顯示無感染，下月3日前是關鍵；又指未來將要求航空公司提出更嚴謹的管理措施，否則可能延長居家檢疫日數及縮減航班。至於涉事機師的在台行蹤在網上流傳，陳時中稱若確認真偽，恐引起社會混亂，呼籲以中央流行疫情指揮中心公布為準。