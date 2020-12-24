17歲學生帶戰術筆出街判無罪　法庭指未能確定用作傷人

今年大年初一（1月25日）晚上，旺角一帶有非法集結。警方驅散人群時，拘捕一名男中學生，指他攜有戰術筆及摺刀，因而控告他一項管有攻擊性武器罪。該男生否認控罪，辯稱不為意下把兼職時用的工具帶出街。裁判官劉淑嫻今（24日）在西九龍法院裁決時，斥被告的說法前後矛盾，惟因控方亦無法證明被告管有涉案工具的意圖是用作傷人，最終判被告無罪。

17歲被告陳俊僖被控於2020年1月25日，在旺角彌敦道銀行中心廣場外，管有一支14厘米長的黑色戰術筆，及一把10厘米長的摺刀，意圖將其作非法用途使用。

裁判官裁決時指，截查被告的警員作供清晰，實話實說，故接納他所述的是事實，即當晚警方驅散彌敦道上的聚集人士時，發現被告不斷穿梭人群中，因而作出截查，並發現被告的左右褲袋中各藏涉案的戰術筆和摺刀。

裁判官又分析被告的自辯，斥其說法前後矛盾，如涉案戰術筆有一定重量，盆腔亦是敏感部位，故被告不會是無意之間才將之帶出。加上被告辯解當時市民紛紛離開，他亦欲循港鐵站離開，惟裁判官發現被告的逃離路線中會經過多個港鐵站入口，他卻反而選擇較遠的港鐵站入口。

不過，裁判官指出，非法集結人士正常向警方的反方向逃離，相反被告的離開路線卻朝向警方防線，故裁決他不是當晚非法集結的人士。而且當晚是節日，旺角山東街及西洋菜街附近有市民逛街，被告於過程中亦沒有叫喊示威口號、展示標語、破壞社會安寧，或露出武器等行為，故此控方未能舉證被告管有涉案工具的意圖是用作傷人。