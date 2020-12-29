地檢完成「密室囚少女」案調查　要求法院判囚被告11年

台灣高雄地檢署周二（29日）表示，已完成新竹縣「密室囚少女」一案的調查工作，指曾下藥性侵2少女遭重判10年的男子羅育祥，為逃避入獄，在新竹住處建密室並謊報自己失蹤，在今年8月更誘拐14歲少女，並囚禁密室長達66小時。經檢方及警方調查後，羅嫌疑下藥迷暈少女，還拍下不雅照，地檢署起訴羅男，並求處有期徒刑11年。

檢方調查，31歲曾任保安的羅男，為躲避刑責，在新竹竹東的住所內，設置約2平方米的天花板夾層密室。羅男的妻子還到警察局謊報丈夫已失蹤。羅多次以介紹工作為由在網上拐騙少女，其中案中14歲少女於今年8月29日抵達羅男住處，及後被帶至密室，在少女於試裝拍照時，羅男暗地在飲品中落藥，將其迷暈，並拍下大量不雅照片。

羅男還收買白牌車盧姓司機和屋苑管理員王男掩護犯案，誤導警方尋人。警方反覆交叉比對研判，才發現密室救出少女。檢方目前以干犯加重略誘罪、兒少性剝削條例起訴羅男。檢方認為，羅育祥犯下2宗下藥強制性交案件，又再次犯案，「觀念嚴重偏差，心理已達病態，人格極度異常，屬再犯高風險」，遂要求法院重判。