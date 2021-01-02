內地元旦電影票房破6億人民幣　創歷年新高

全球影業因疫情陷入困境之際，內地元旦（1日）的單日電影票房破6億元人民幣（約7億港元），創中國影史同期票房新高，打破2018年元旦的3.57億元（約4.29億港元）的紀錄。

其中由易烊千璽主演的《送你一朵小紅花》在周四（12月31日）上映，翌日元旦直接登上榜首，摘得2.56億元人民幣（約3億港元）票房，至今累計票房達到4.92億元人民幣（5.8億港元），電影講述兩個家庭的抗癌之路，面臨死亡主題。

與《送》同日上映的《溫暖的抱抱》位列第二，元旦單日票房超過1.6億元人民幣（1.9億港元），累計票房達3.55億元人民幣（約4.2億港元），電影是由南韓電影《計劃男》改編而成的喜劇愛情片，講述分秒按計劃生活的男人遇上計劃以外的女人的故事。

國家電影專資辦數據顯示，中國電影市場2020年票房突破203億元人民幣（241億港元），排名前十均為國產電影，總票房超過120億元人民幣（約142億港元），佔全年總票房六成，排名第一電影為戰爭片《八佰》，賺得高達31億元人民幣（36.8億港元），劇情喜劇《我和我的家鄉》則以18億元人民幣（21億港元）票房緊隨其後。