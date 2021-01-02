印媒指軍方採購12巡邏艇　將部署在班公湖地區

中印邊境局勢持續緊張，印媒周六（1月2日）報道，印度軍方近日已簽署12艘國產特種快速巡邏艇的採購合同，該艇配備先進的監視設備及其他裝備，服役後將部署到班公湖地區展開巡邏任務。

報道指，印度軍方周四（12月31日）與印度果阿造船廠簽署上述合同，總價值達到6.5億盧比（約6,900萬港元）。根據合同，廠方將在未來4年內，為軍方提供配套的備件及維修服務。報道引述一名印度軍官指，該些巡邏艇將於今年5月起交付，並部署在班公湖地區，目前該地區的水面仍處於結冰狀態。

報道分析，印度採購巡邏艇的舉措，表明了軍方正為長期與解放軍對抗作準備；即使印軍目前在班公湖地區部署了17艘快速反應艦艇，惟印方仍堅持認為有必要增強自身實力，包括部署性能足以匹敵解放軍巡邏艇的同類產品。

報道補充，在印軍2012年部署快速反應艦艇前，印軍只能使用過時且緩慢的老舊艦艇在班公湖地區巡邏，面對解放軍更大噸位的船舶，往往落於下風，甚至失去戰鬥力。

另報道引述一名印度官員表示，中印第9輪軍長級會談可能在未來數天時間內舉行，但他強調印度方面的底線是中印邊境恢復至去年4月時的狀態。