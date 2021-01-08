市政府公布街道辦設立標準　推動鄉鎮辦事處逐步轉型

北京市政府近日公布《北京市街道辦事處設立標準（試行）》通知，精確界定「首都功能核心區」、「北京城市副中心」等區域的管理幅度、常住人口城鎮化率及社區居委會數量佔比等；其中「首都功能核心區」每個街道辦轄區的常住人口一般不低於5萬人、不超過10萬人。另北京將推動城市化成熟地區的鄉鎮、地區辦事處，逐步轉為街道辦事處。

通知指出，制定標準主要是為規範北京市街道辦事處設立工作，優化調整街道規模，適應超大城市精細化管理需要。通知列明，首都功能核心區包括東城區和西城區，街道辦轄區面積一般不小於2平方公里，常住人口一般不低於5萬人不超過10萬人。

至於首都功能核心區之外的中心城區和北京城市副中心，包括朝陽區、海澱區、豐台區、石景山區、通州區，街道辦轄區面積一般不小於3平方公里，住人口一般不低於5萬人，不超過15萬人；其他區域方面，包括門頭溝區、房山區、順義區、昌平區、大興區、平谷區、懷柔區、密雲區、延慶區，街道辦轄區面積一般不小於5平方公里，常住人口一般不低於3萬人，同樣不超過15萬人。

此外，街道辦事處名稱需規範，界線清晰、連貫，轄區範圍明確，與相鄰行政區劃單位之間不交叉重疊。另通知明確規定，各區應根據此標準，按照行政區劃調整相關規定，積極推進街道辦優化設置，推動城市化成熟地區的鄉鎮、地區辦事處向街道辦事處轉制，逐步撤銷地區辦事處。