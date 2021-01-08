全省今年累計127宗本土確診　馬宇駿任石家莊代理市長

河北省政府周五（8日）召開新冠疫情新聞發布會，指上周六（2日）至周五早上10時，河北全省本土確診病例127宗，其中石家莊118宗、邢台9宗。另外，目前正接受醫學觀察的無症狀感染者共有183人。另疫情嚴重的石家莊市，當地政府同日派河北省科技廳長馬宇駿，轉任該市副市長及代理市長。

會上，河北省副省長徐建培介紹，除上以上公布的病例，石家莊市、邢台市自疫情爆發以來啟動全員核酸檢測，截至周五凌晨，石家莊市累計檢測逾485萬份，檢出289人染疫；邢台市累計檢測189.49萬人份，檢出15人染疫，以上人數未按照安排，石家莊、邢台兩市將在周六（9日）前全部完成核酸檢測。

徐建培又表示，當局將嚴控人員車輛流動。石家莊、邢台兩市人員非必要不出市，並加強交通管控，石家莊、邢台長途道路客運車輛暫停營運，為保障疫情防控及城市運行，僅容許生產生活、防疫物資運輸等原因車輛進出市域。另居民小區實行封閉管理，除特殊需要外，一律只進不出。

河北省疾控中心主任李琦表示，目前發現疫情由國外輸入病毒引起，國家、省、市專家目前正深入排查具體源頭。病例之間的關聯，經過調查，病例集中的藁城區增村鎮，其他區域病例包括邢台病例，發現都存在關聯性。

石家莊市前市長鄧沛然去年12月21日因涉貪受查，致全市延誤此波疫情管控。石家莊市十四屆人大常委會周五召開會議。決定任命馬宇駿為副市長，並決定其代理市長。