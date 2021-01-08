法官批律政司令原審「食死貓」　議員斥雙方造成司法亂象

內地《環球時報》記者付國豪在2019年於香港機場遭人禁錮和襲擊，案件於今日(8日)審訊，法官李慶年期間批評律政司在原審時，並無向法庭提供足夠協助，事後卻積極覆核原審法庭的判決，令下級法官「食晒死貓」，被批評「錯到無可再錯」。有議員斥律政司及法官互相批評並不恰當，兩方同樣有不完善的地方，導致有嚴重案件被輕判及多名被告棄保潛逃，促盡快進行司法改革。

李官在聽取辯方求情後表示，法庭判刑時必須衡量示威事件對社群的影響，更慨嘆：「如果我接納晒辯方所講嘅嘢，上訴庭又會譴責我錯到無可再錯，有政客又會叫我哋進行司法改革」。

李官形容下級法官現時情況「好嚴峻」，辯方要求法庭輕判，惟輕判後律政司積極覆核刑期，上訴庭又會譴責原審法官判刑過輕，「永遠都係基層法官衰」。李官說：「以前楊振權副庭長唔係咁架，最多係唔同意你嘅法律觀點，邊有依家咁（上訴庭）話你『錯到無可再錯』」。

李官批評律政司檢控官在原審階段未就判刑給予意見，待到上訴時才「表達立場」，令下級法官「食晒死貓」，而且「不斷被人有組織地煽動仇恨同攻擊」。

身兼執業大律師的議員梁美芬形容，李官的言論是藉機「埋怨」，惟認為律政司及下級法官互相批評並不恰當，社會觀感欠佳。梁指，律政司及法官均有不完善的地方，例如執法、檢控及法庭三大部分均有份拖延案件審訊，是「一層層積壓落嚟」，律政司有責任監督，惟內部亦有一些搞事份子，以致出現「甩轆」情況，多次「放生」被告。

法官的表現亦屢被質疑，梁表示，留意到特別是2014年違法佔領行動(佔中)、反修例風波中的案件，法官很多時基於自身的政治理念而「講多咗」，表達太多對被告的同情說話，會打擊市民對司法機構的公信力。梁直指，「司法機構最好都係講法律」、「蒙上雙眼做正義女神」，只基於法律觀點進行審訊則最合適，梁促請應盡快重整整個司法機構的形象，重新獲取市民信任。

至於另一名議員周浩鼎同樣認為裁判官的整體質素值得存疑，很多時判出的刑罰過輕，甚至錯誤使用法律原則，接二連三地犯上系統性錯誤。但周浩鼎指，律政司有責任就量刑不公提出上訴，惟過往提出覆核及上訴時均不夠積極，故更應進行改革。

周籲律政司不要再作「鴕鳥」，留意到公眾因量刑過輕，對司法系統的信心因而被動搖，卻一直不願進行司法改革，設立量刑委員會。周認為律政司與司法機構，對於設立量刑委員會的態度是「一齊抗拒」，惟許多西方國家有值得參考的經驗，證明並不會侵犯司法獨立。此外，周批評律政司的檢控程序「拖得太耐」，若然有足夠證據，則應及時作出檢控，否則將影響證人的相關記憶。