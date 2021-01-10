內地增69宗新冠肺炎確診　多地加強防疫措施

國家衞健委周日（10日）通報稱，內地新增69宗新冠肺炎確診個案，其中48宗本土感染，分別河北46宗、北京和遼寧各1宗。山西、安徽蕪湖市等省市加強防疫措施，對境外高風險地區返回的民眾，需集中隔離14日後，再家居隔離7日；內地各省市高風險地區返回的民眾需集中隔離14日，期間做2次核酸檢測。

通報顯示，除新增的本土感染病例外，另新增21宗境外輸入病例，分別為福建6宗，天津和上海各4宗，遼寧和浙江各2宗，山西、廣東和陝西各1宗。新增27名無症狀感染者，無新增死亡病例，累計87,433宗確診、其中4,634人死亡。目前仍有588名患者需留院治療，其中16宗為重症病例。

蕪湖市防疫部門上周六（9日）發布公告稱，對部分國家高風險地區返回的民眾，或其他省市通報身處當地的密切接觸者，均需進行「14+7」隔離措施。民眾返回蕪湖市後，需向街道辦等部門上報，並主動申請做核酸檢測。

山西省防疫部門周日表示，內地來自中風險地區的民眾需家居隔離14日和做2次核酸檢測，對密切接觸者等均需家居隔離14日，期間做3次核酸檢測和1次抗體檢測，並增加7日家居觀察或集中隔離，期滿後再做檢測。從境其他省市區口岸入境並返回山西的民眾，均需14日家居觀察和2次核酸檢測。