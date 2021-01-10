持BNO如食兩家茶禮　行會成員倡定限期禁港人雙重國籍

因應反修例示威，英國近期動作多多，包括放寬英國國民(海外)護照(BNO)持有人移居英國的條件，有議員今日（10日）在報章撰文指中央政府或是時候終止港人擁有雙重國籍的特殊待遇，並建議若在特定限期後，仍持外國籍的港人可被視為放棄中國籍及失去香港居留和投票權。有具法律背景的議員坦言，其實按現行法例規定，本港並不容許擁有雙重國籍，只是中央一直酌情採取寬鬆方式處理，若中央要「揸正嚟做亦可理解」，只是選擇入籍外國的港人要有「冇得食兩家茶禮」的準備。

身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀在報章撰文指出，中央政府正考慮採取反制措施，回應英國給予BNO護照持有人申請居留權，她認為內地或是時候，終止出於歷史原因對港人的特殊待遇，並執行國籍相關法例，禁止雙重國籍。

葉劉認為當局可設定一個時限，若在限期後仍決定保有外國籍的港人，會被視為出於自己意願，根據中國國籍法第9條放棄中國籍，而這些人士亦會自動失去持有特區護照的權利，亦可能失去香港居留權和香港選舉的投票權。

至於本身是大律師的議員梁美芬則明言，「一直以來中央都係隻眼開隻眼閉」，指以前為了令港人對一國兩制保有信心，故採取寬鬆措施，惟現時英美如此挑釁，認為即使中央決定「揸正嚟做」亦只是合情合理合法的外交回應，因為根據《基本法》附件三中，適用於本港的全國性法律《國籍法》，港人亦不可擁有雙重國籍。梁指，若中央真的打算嚴謹執法，「想食兩家茶禮嘅人就要自己揀啦」。