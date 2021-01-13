拜登就職前國務院取消所有外訪　美駐聯國大使無緣訪台

美國候任總統拜登下周三（20日）將就職，國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）周二（12日）發聲明表示，鑑於接下來的8天內要完成平穩有序的交接，因此國務院取消本周所有外訪計劃，包括國務卿蓬佩奧周三（13日）至周四（14日）作為最後一次官式外訪的訪問歐洲行程；美國駐聯合國代表團大使克拉夫特（Kelly Craft）原定在周三至周五（15日）訪問台灣，也被取消。

奧塔格斯表示，幾周以來，國務院與拜登團隊交接順暢，在聯邦參議院通過拜登政府任命官員的程序前，還需要制定一項代理計畫，因此取消本周所有出訪計畫。

自從美國國會暴動事件發生後，外界恐怕在拜登的就職禮期間會發生暴力事件，但官員表示，國務院取消出訪計劃與恐防發生暴力事件無關。然而，有英媒報道，蓬佩奧取消歐洲之行的原因，是因為發生國會暴動之後，美國的歐洲盟友對會見蓬佩奧感到尷尬，盧森堡外相阿塞爾博恩（Jean Asselborn）和歐盟官員都拒絕會見他，蓬佩奧因而索性在最後一刻取消行程。阿塞爾博恩上周受訪時，曾稱美國總統特朗普稱為「罪犯」與「政治縱火狂」。

克拉夫特原定在訪台期間與蔡英文總統會面；若果成行，她會是美台自1979年斷交以來，首次訪台的美駐聯大使。

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