會否邀鍾南山加入專家顧問團　食衞局：兩地同意設機制交流

新冠肺炎疫情持續近一年，期間除了本地專家多番提出建議外，中國工程院院士鍾南山亦經常就疫情發表意見。議員梁美芬在立法會書面質詢政府會否邀請鍾南山加入專家顧問團，食物及衞生局回覆指，除了委任本地專家顧問團外，政府亦重視與內地專家的交流，內地及香港專家亦同意設立機制進行交流，就整體疫情及聯防聯控工作更緊密地交換意見。

衞生署傳染病處主任張竹君近乎每日均會出席疫情記者會，局方被問到有否檢討署內人員的工作分配是否恰當時表示，政府去年共舉行超過300場記者會和疫情簡報會，衞生署會因應疫情發展及抗疫工作的運作需要，適時調配人手應對疫情，同事各有分工，在不同的崗位擔當專業角色，推展部門各項防疫抗疫工作。

另外，食衞局指，民政事務局局長領導的公眾參與工作小組至今已開會12次，其中小組初期需訂立有關工作的方向，較頻繁舉行會議，及後在進入落實及執行相關工作的階段，則多以電郵及其他方式進行溝通，以切合實際需要及減少社交接觸。