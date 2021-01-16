因Adobe Flash停用　大連鐵路系統癱瘓逾20小時

美國電腦軟件公司Adobe，於去年12月30日起終止支援Flash，並於周二（1月12日）起禁止所有Flash內容運行。遼寧瀋陽鐵路局下屬大連車務段，近日因未及時停用Flash，部分車站無法編排調車計劃和制定列車編組順序表，職員亦未能查看列車運行圖，導致鐵路系統癱瘓逾20小時。車務段最終要降低軟件版本才能停止混亂情況。

瀋陽鐵路局大連車務段官方微信指，職員在上周二（12日）接報指行車系統頁面無法顯示，令他們無法查看列車運行圖。在30分鐘後，幾乎全段運輸生產電腦都出現故障，令鐵路運輸管理信息系統癱瘓，鐵路局與車站之間的訊息共享中斷。經調查後，事故原因與Adobe公司全面禁止Flash運行有關。大連車務段立即採取應急措施，實施降級調試、啟動備用設備、硬件更換等，嘗試恢復flash運作，終在1日後重啟服務。

惟該車務段在周五（15日）更正稱，故障並未造成鐵路系統全面癱瘓，受Flash停用影響的不是鐵路調度系統，而是部​​分新購置並安裝最新Flash版本的電腦，不能通過瀏覽器訪問統計現時的車系統，強調鐵路運輸生產未受此次故障的任何影響。

另外，大連車務段亦在微信發表彰文，表揚此次緊急「攻關」表現精彩，鐵路局更稱讚車務段「人人都是高手」，但相關發文遭網民諷刺，指「Flash停用已不是新聞，早就應該更新鐵路系統了」、「最後的辦法是降級，又不是連夜開發新軟件，有值得宣傳的地方嗎」。該車務段受網民抨擊後，目前已刪除相關文章。