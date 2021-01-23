因新冠疫情防控不力　通化市14黨員幹部被問責

吉林通化市自本月12日以來，多個社區爆發新一波的新冠肺炎聚集性疫情。市委、市政府周六（23日）通報，少數黨員幹部因對省外輸入病例失管失察、履職不力，對疫情防控工作造成影響，為進一步嚴明紀律，對市衞健委主任、市疾控中心主任、市交通局副局長等14名黨員幹部追責問責，多人分別被黨內警告及撤銷黨內職務處分。

通報指，通化市衞健委黨組書記、主任，市中心醫院院長王樹東；通化市交通局黨組成員、副局長謝立杰；通化市市監局黨組成員、副局長何文生等人，分別因對疫情防控形勢認識不足，日常工作部署檢查不及時，履行領導責任不到位，造成工作被動，對其分管的有關地區落實疫情常態化防控工作不力問題失管失察，遂分別被黨內結予警告及嚴重警告處分。

另通化市市監局東昌區分局黨總支書記、局長肖旭；市監局東昌區分局副局長張念松；東昌區衞健局黨組書記、局長蘇玉鵬等人，因落實疫情防控常態化要求不嚴不細，履行市場監督管理工作、分管衞健工作等職責不到位，嚴重失職失責，遂分別被撤銷黨內職務、政務撤職處分、黨內嚴重警告等處分。