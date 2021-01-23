香港郵政空郵中心一文員初步確診　日常工作不接觸郵件或公眾

香港郵政今日(23日)表示，一名在空郵中心工作的文職人員初步確診新冠肺炎，目前正在醫院接受治療。該員工並無接觸郵件或公眾，同層工作的所有員工被界定為密切接觸者，需要隔離檢疫。

香港郵政表示，該名文職人員於空郵中心1樓上班，主要負責文書工作，無須接觸郵件或公眾，工作地點亦不對外開放。該員工最近一次上班日期為1月20日，他於當晚感到不適並前往私家醫生求診，於1月22日再次前往政府診所求診並接受病毒測試，於今日上午接獲衞生防護中心通知初步確診。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政今日近中午時分獲悉事件後，已徹底清潔消毒整個空郵中心，與該員工同層工作的員工被界定為密切接觸者，需要隔離檢疫。其他樓層的員工則會接受病毒測試。香港郵政會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。