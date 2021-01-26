剩逾40萬劑免費流感疫苗　周六起開放全民接種

台灣早前出現流感疫苗短缺等問題，政府限制讓長者或兒童優先接種。中央流行疫情指揮中心周二（26日）表示，政府資助免費疫苗接種原有各種人員身份的資格限制將取消，從周六（30日）開始開放全民接種，直到現有超過40萬劑流感疫苗全部用完。統計數據顯示，截至周一（25日）免費疫苗總接種數約600.2萬劑。

指揮中心指揮官陳時中表示，免費流感疫苗推出初期，因新冠肺炎疫情令民眾踴躍接種，隨後共增購41萬劑疫苗，其中35萬劑來自美國專案進口Flublok四價流感疫苗，該疫苗僅限18歲或以上民眾使用。

台灣的衞福部預防接種組召集人李秉穎表示，該款疫苗暫未有18歲以下的試驗報告，待有補充資料後才開放兒童接種。他又解釋，該款疫苗可與其他疫苗同時接種，包括肺鏈、帶狀疱疹、HPV等，不會影響效果；若出現不良反應，針口紅腫等問題，約1至3日可恢復，幾乎不會發燒。

疾管署監測資料顯示，本月17日至23日流感急診求醫約有4萬人次，較前一周上升5.6%。陳時中呼籲民眾在接種流感疫苗前，可在相關機構預約後前往，到醫療診所後，需戴口罩和保持安全距離。