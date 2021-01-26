近半受訪失業人士積蓄不足應付3個月開銷　工會促推現金津貼

年關將至，對數以十萬計的失業及被迫放無薪假的打工仔而言，今年年關絕不易過，工聯會於去年12月底至本月初進行問卷調查，成功訪問17,502名會員，今日(26日)發布調查結果，發現近三分之一受訪者正在失業、放無薪假及被停薪留職；近半失業或停工工友的積蓄不足以應付3個月開支，該會表示強烈要求政府推出緊急失業或停工現金津貼，幫助處於水深火熱的打工仔度過難關。

工聯會「關心會員就業情況問卷」的調查結果顯示，受訪者中，有18.1%人正在失業，當中有52.9%失業受訪者情況已有半年或以上，失業一年的達23.3%；亦有14.7%受訪者被迫放無薪假、減薪及停薪留職，其中，29.2%受訪者的情況超過半年。最多失業人士來自建造業，佔18.6%；飲食業緊隨其後，佔11.3%。

調查亦發現，被要求放無薪假及被裁後靠兼職度日的受訪者中，有34.5%人每月收入減少一半以上，而面對收入下降、長期失業的問題，受訪者積蓄幾乎耗盡，49.3%失業或無薪假工友表示，積蓄不足應付三個月的開銷。

工聯會理事長黃國認為，調查反映失業、無薪假工友財務情況嚴峻，尤其是正在供樓、需供養父母子女的工友將更感彷徨，政府的失業支援政策不到位，不少工友長期失業，已到了山窮水盡的境地。黃續指，政府去年推出兩輪「保就業」計劃資助僱主支付員工薪酬，如今計劃完結，失業率持續飆升，是時候聚焦失業人士，建議政府撥出150億港元向24萬多失業人士發放緊急失業現金津貼及停工津貼，應對日益惡化的失業問題。