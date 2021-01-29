台漢聲稱糾正泳姿　趁機摸女泳客　遭判囚2個月

台灣台北市一名黃姓男子早前在泳池內搭訕一名女泳客，並以糾正泳姿為由，觸摸對方身體，結果事後被提告。案件近日在台北地方法院審訊，黃雖否認犯行，惟法庭勘驗閉路電視畫面後，認定他觸犯性騷擾，判處有期徒刑2個月，可易科罰金6萬元新台幣（約港元），全案仍可上訴。

案情指，黃男去年2月14日晚上，在台北市中正運動中心游泳池游泳期時，見受害女泳客單獨一人，於是上前搭訕。期間，他聲稱女泳客泳姿不佳，要給予指導，卻在女泳客手扶池邊踢水時，伸手摸她的腰部、大腿根部及恥骨3次，嚇得女泳客慌忙逃離，並事後提告。

黃男辯稱，他當時只是幫助女泳客的身體浮上水面，下半身浮起後，已立即放手。惟女泳客證稱，事後她深感害怕，躲到更衣室時，還用頭撞置物櫃，並傳訊息給朋友求助。

法官翻查女泳客的LINE對話紀錄後，確定她案發後十分恐懼，另翻查閉路電視畫面，確認女泳客證述內容無誤。此外，黃男在2018年時，也曾因糾正他人泳姿而被告性騷擾，當時雖獲不起訴，但事後沒更加小心，法官因此認定黃男性騷擾犯行及犯意。