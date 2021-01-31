內地增92宗新冠確診　涉疫奶棗流入10省區市

內地的新冠疫情未放緩，國家衞健委周日（31日）公布全國新增92宗確診病例，73宗本地個案中有63宗來自吉林，黑龍江佔9宗，河北1宗。近日，一批來自山東棗莊的網紅零食奶棗驗出帶有新冠病毒，而該批奶棗目前已流入10個省區市。

山東省棗莊市疫情防控指揮部近日通報，該批帶有新冠病毒的奶棗產品是由山東久旭生物科技有限公司，利用從烏克蘭進口的乳清蛋白製成。截至目前，天津、重慶、山西、江西、浙江、貴州、安徽、黑龍江、河南及江蘇等外省區市均發現有關奶棗流入。山西疫情防控辦公室提醒民眾近期不要購買、食用該公司的奶棗產品，若有於1月5日後購買而未食用的奶棗，要「就地封存」並通報相關單位，交由疾控部門人員處置。任何人曾接觸過有關奶棗，也需集中隔離14天，及接受3次核酸檢測。奶棗是紅棗去核後包裹杏仁等乾果、外包一層奶粉的零食。

吉林新增本地確診病例中，6宗為新發現個案，其餘57宗為無症狀感染者轉確診，57名患者來自通化市，其餘來自長春。該省省委書記景俊海上周六（30日）前往長春公主嶺范家屯鎮實地檢查疫情防控工作，強調要嚴格執行登記、排查、消毒等措施，堅決阻斷疫情傳播擴散，又要求精準掌握居民需求，及時補充生活物資，保障好群眾基本生活。

過去一日，內地新增境外輸入確診病例分別為上海7宗、遼寧和廣東3宗、福建及陝西2宗，以及江蘇、四川各1宗。全國至今累計89,522人確診，當中4,636人病亡。