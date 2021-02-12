藏族男神丁真享有姓名權　91宗相關商標申請遭駁回

中國商標網周三（10日）發表通告，顯示國家知識產權局商標局駁回91宗與「丁真」有關的商標註冊申請。來自四川甘孜州理塘縣康巴藏族的20歲青年扎西丁真，憑偶然拍攝的帥照在網上走紅，惟早前流出疑似吸煙照，破壞清純男神的形象。北京法院指出，丁真本人享有姓名權，其他人不能隨便搶註。

當局是根據商標法第四條第一款、第十條第一款第（七）項的規定，分別駁回上述商標註冊申請。據了解，其中13宗商標的申請人均為湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司，代理機構均為長沙名冠知識產權代理有限公司。其餘78宗申請，既有以「丁真」為名或與其名字相關，例如「丁真的世界」、「我愛丁真」、「丁真真」、「丁真笑」「丁真傢俬」、「遇見丁真」、「甜野丁真」、「機場丁真」等。

去年11月，丁真因拍攝一段旅遊宣傳片，憑純真微笑和無邪眼神俘虜網民，更獲封為「甜野男孩」。他走紅後，企業亦隨之以其名字搶註商標。有報道指，自從同月14日開始，國家商標局系統中先後出現數十宗「丁真」相關的商標申請，分別來自企業和個人，涉及項目包括美容面膜、洗髮水、化妝品等，目前大多數申請還在等待受理階段。

雖然「丁真」並非專用詞匯，但根據商標法，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利。北京市高級人民法院發布的審理指南中也指出，相關公眾容易認為標有某商標的商品與該自然人存在許可等特定聯繫，就可認定為侵犯了姓名權。