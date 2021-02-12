疫苗接種中心　獲資助仍要蝕住做

有營運疫苗接種中心的醫療集團指出，即使獲資助仍有機會虧本。

新冠疫苗接種計劃即將展開，政府會在18區開設疫苗接種中心。獲分配營運將軍澳體育館接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡指，每注射一劑疫苗，政府有72元資助，每月的資助額會有保證，以接種上限的三分之一計算，舉例中心每日接種上限是2500劑，資助額為6萬元，預料仍有機會虧本。

其中11間由醫療機構或組織負責營運，為期至少半年，地點分布於灣仔、將軍澳等的體育館或社區會堂，開放時間朝八晚八，每個場地最多可提供3至18個接種站，負責接種復星與BioNTech研發的復必泰疫苗，其中灣仔伊利沙伯體育館的接種中心，由醫護誠信同行及多個醫療組織聯合營運。至於另外7間接種中心，由醫管局七大聯網負責營運，各自承接營運一間。據了解亦已有初步選址，當中包括西區中山紀念公園體育館。

此外，政府近日宣布首批新冠疫苗可於農曆新年後到港，但全民接種未有時間表。有旅遊業界人士昨早強調「拖咗成年再等唔到多幾個月」，促請政府牽頭為願意接種疫苗的市民提供多一個途徑，業界亦願意安排跨境巴士，點對點接送港人到內地打接種國產疫苗，並在出入境時接受檢測，從而推動「疫苗護照」、免檢疫通關等政策。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，有外國朋友指已接種疫苗，但香港遲遲未落實，如果政府能提供誘因，吸引港人到內地接種疫苗，再加上若當局願意通關，旅遊業便有逆轉的生機。

該會主席梁國興稱，上星期曾和旅遊事務署開會，商討開拓「綠色旅遊」，令導遊、旅遊巴司機「有工開」。他指，當局擬農曆新年後確診宗數仍穩定下降，很大機會重開本地綠色旅遊。他稱，業內已有人籌備開團，但他重申業界長遠仍希望政府恢復通關，盼新一份《財政預算案》支持旅遊業。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指，聯盟於上月底向業界進行問卷調查。約九成旅行社及酒店業界支持推動「免疫護照」，讓已接種疫苗人士，在出入境經過檢測獲無染疫結果後，毋須14日隔離檢疫。

港區全國人大代表林順潮指，單靠「疫苗護照」並不足夠，強調控制疫情仍需及早追蹤潛在患者，隔離檢疫並提供治療。他指，港人接種疫苗後要檢驗是否有抗體，再配合「安心出行」全程追蹤，若恢復通關，加上旅遊氣泡，對香港經濟發展會有裨益。