女教師舉報性侵學生事件後遭校方解約　轉賣螺螄粉

廣西女教師何思雲早年被指越過學校，直接向警方舉報有男教師性侵女學生，校方事後指摘其教師資格證作假，解除她的合約。何女事後被迫放棄當教師，離鄉打工，去年底轉行在網上賣螺螄粉，引來大批網民支持。她近日回應稱，已對此事釋懷，希望能有足夠積蓄開辦幼稚園，自己當園長。

何女2017年5月在校內聽到有多名女學生討論，曾遭一名校外託管機構的譚姓男教師猥褻，她曾要求校方領導報警，但未有得到回應，並向時任縣教育局局長反映情況。惟何女擔憂無人理會，遂直接向警方報案求助。最終譚姓教師被判囚4年，涉事學校校長被免職，縣教育局局長亦被訓話。

其後有人舉報何思雲教學證件為假證，不能轉為長工後被迫離職。她隨後到南寧工作，曾轉做人力資源公司文員、培訓機構老師等，去年選擇開網店出售螺螄粉，僅3個月就已有逾50萬人民幣（約60萬港元）的銷售額。

何女上周五（19日）發文稱，曾後悔報警，但目前已對事件釋懷，希望大眾不要過度消費她的經歷。平南縣教育部門近日發聲明指，何思雲當年不能轉崗，是因為沒取得教師資格證，不存在報復，也與舉報一事沒關聯。