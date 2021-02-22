政Whats噏：陳沛然困升降機　叫人放下屠刀　唔通遇賊？

相信唔少人都試過困𨋢，醫學界議陳沛然近日都試過，仲叫𨋢內人放下屠刀，唔通佢咁黑仔遇到賊？

話說陳沛然今日(22日)喺社交平台上載咗段短片，見佢同一位後生仔同另一名女士一齊搭𨋢，點知突然一陣搖晃，3人被困𨋢內。後生仔急住出𨋢，仲跌咗啲嘢出嚟，陳隨刻呼籲後生仔放下屠刀，立地......，吓！亮刀乎？非也，佢係話「戒煙啦」。其實嗰包係煙嚟。

畫面一轉，陳搵咗香港吸煙與健康委員會主席湯修齊，討論全面禁制電子煙及加熱煙嘅煙草產品。湯修齊話加熱煙同電子煙仍然存有傳統香煙嘅有害成分，更可能含有更多致癌物質，仲有可能因為新型煙草無乜難聞嘅氣味，而令人不知不覺間就接觸多咗二手煙同三手煙。

陳沛然話發現好多社交平同商場都有售賣同宣傳新型煙草，年輕人好易就可以買到新型煙，情況令人擔心。湯修齊就話根據2019年政府嘅統計數字，當中小學生曾經使用電子煙嘅數字更去到百分之一點四，加上電子煙包裝精美，家長難以發現。湯修齊話相信兩個仔女無接觸新型煙草，但身邊同學都有接觸過，情況令人擔心。