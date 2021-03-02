陸台同時於南海演習　專家指解放軍圖奪東沙島

兩岸軍事局勢持續緊張，曾有報道指相比直接攻打台灣，解放軍未來可能先奪取台灣控制的東沙群島。剛好台灣周一（1日）起在東沙島實施年度實彈射擊演習，而解放軍同日起也在南海進行為期一個月的軍事訓練。有美日專家警告，解放軍意圖奪取東沙群島，作為武統台灣的階段性任務。

據台海巡署日前公布的射擊通報顯示，東沙島分別於本月1日和9日進行今年第一季對海射擊演練，範圍由東沙島向外海延伸8海里，最大彈道高度為1.2萬呎。此外，太平島則於本月23日實施年度實彈射擊演訓，模擬解放軍、越南漁政船侵擾。台海巡署自2000年起接替軍方駐守上述兩島，駐島官兵均經台軍陸戰隊訓練。另島上配備120毫米迫擊炮、40毫米防空炮、40毫米榴彈發射器、T75機槍與20機炮等武器。

廣東海事局日前亦發布航行警告，指從本月1日至31日於南海雷州半島西部海域進行軍事訓練。據大陸官媒早前報道，農曆新年過後南部戰區海軍航空兵某轟炸機團展開對海突擊等課目訓練，檢驗以老帶新的作戰能力。另東部戰區海軍航空兵某旅，近日亦在東海某海域組織大機群對海突擊演習，預警機、戰機和轟炸機同時升空。

前美國防長蓋茨（Robert Gates）上月底出席一場網上活動時表示，解放軍機艦頻繁現身台海及台西南空域，顯示北京對台採取「蠶食戰略」，有可能奪取接近大陸、但由台灣實際控制的島嶼。日本防衞省旗下智庫防衞研究所區域研究所所長門間理良早前則撰文指出，解放軍艦機去年的軍事演習，展示其將東沙島從台灣切斷的能力。一旦解放軍佔領東沙島，不排除倣效在南沙群島的軍事化經驗，在島上興建軍事基地。

不過大陸官媒周一引述匿名人士稱，外界認為大陸解決台灣問題將先奪取離島只是一種猜測，因為解放軍已具備足夠的登島作戰能力，一旦要解決台灣，根本不需要一個小島一個小島解決，而是一次性解決。